Служба санавиации СОДКБ перевезла двух тяжелых пациентов-детей

Санавиация Саратова за праздники эвакуировала двух тяжелых детей: подростка и младенца.

В праздничный день врачи областной детской клинической больницы перевезли в Москву 16-летнюю девочку, серьёзно пострадавшую в ДТП на прошлых выходных. Пациентку отправили в федеральную клинику для сложной операции.

А за день до этого борт санитарной авиации доставил в Саратов из Александрова Гая 2-месячного малыша с тяжёлой неврологией. Как сообщили в СОДКБ, ребёнок хорошо перенёс перелёт и сейчас находится в реанимации новорождённых.

Ольга Сергеева