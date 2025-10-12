Названы имена шестерых погибших за Родину саратовцев в зоне СВО

Еще шестеро саратовцев погибли в зоне СВО.

Саратовская область понесла новые потери в ходе специальной военной операции. По данным муниципальных властей, погибли шестеро уроженцев региона.

Администрация Питерского района сообщила о гибели Телегена Ахмашева, Ершовский район — Мендвая Исенбаева. Также не вернулись домой саратовцы Андрей Пантелеев, Евгений Вдовин, Геннадий Михеев и Дмитрий Пустовалов из Лысогорского района.

Губернатор региона и главы муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

СВО продолжается с февраля 2022 года. Общее число погибших на фронте российских военных не разглашаеся.

Ольга Сергеева