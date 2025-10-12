Саратовская пенсионерка обворовала пьяную подругу

В Калининском районе пенсионерка украла деньги у подруги.

Возбуждено уголовное дело о краже после обращения 52-летней жительницы села Большая Ольшанка. Она сообщила о пропаже 5 тысяч рублей, которые хранились в бокале на столе.

Подозреваемой оказалась 65-летняя односельчанка, ранее судимая за кражу. По версии следствия, женщина похитила деньги, когда хозяйка уснула во время совместного распития алкоголя.

Часть украденных средств (около 2 тысяч рублей) подозреваемая вернула, остальные деньги потратила. Она раскаялась и обещала вернуть оставшуюся сумму после получения пенсии.

Ольга Сергеева