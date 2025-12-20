Названы лучшие педагоги Саратова

В Саратове подведены итоги городских конкурсов «Премия «Призвание» и «Классное призвание».

Победителями конкурса стали 18 педагогов городских школ и 2 учащихся психолого-педагогических классов. Об этом в своем ТГ-канале рассказал мэр областного центра Михаил Исаев.

— Во время торжественной церемонии пообщался с нашими педагогами и участниками. Это действительно увлечённые и преданные своему делу люди. С большим удовольствием вручил награды нашим прекрасным педагогам — победителям городского конкурса «Классное призвание», — отметил глава города.

1 место — Ирина Тайкова, классный руководитель МОУ «Лицей № 47 имени К.В. Благодарова».

2 место — Елена Яковлева, классный руководитель МАОУ «Гимназия № 31».

3 место — Ольга Кошелева, классный руководитель МАОУ «Лицей «Солярис».

Исаев отметил, что особенно приятно видеть среди победителей учащихся психолого-педагогических классов. Их выбор профессии уже сейчас вызывает уважение — это будущий кадровый резерв наших школ. Мэр поблагодарил педагогов за их труд, мудрость и терпение и назвал их людьми, для которых дарить знания — не просто работа, а призвание и целая жизнь.

Ольга Сергеева