Губернатор Бусаргин высказался о вкладе Володина в развитие Саратовской области

Губернатор Роман Бусаргин высоко оценил роль председателя Госдумы Вячеслава Володина в развитии Саратовской области.

По словам главы региона, его вклад является неоценимым.

«Инициированные им депутатские, благотворительные и инфраструктурные проекты знаменуют собой новый этап в развитии региона», — заявил Бусаргин.

Он также отметил, что каждый представитель власти в Саратовской области должен ориентироваться на тот высокий уровень доверия и уважения, который заслужил Вячеслав Володин у жителей.

Ольга Сергеева