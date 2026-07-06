Названы лучшие сувениры Саратовской области

В регионе подвели итоги VII фестиваля-конкурса «Сувенир Саратовской области».

Победителей определяли среди десятков работ, посвящённых истории, культуре и туристическим брендам региона.

В число лучших вошли открытки «Саратовские традиции», брелоки «Кот Энгельсский и кошка Саратовская», балашовский пряник, серия «Хроники циркового чемоданчика», сувенир «Конь-огонь» и карта исторического центра Саратова. Приз зрительских симпатий получил Вячеслав Бондаревский за шахматы «Саратов».

Всего жюри присудило 51 призовое место. Победители представят регион в финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

В этом году на конкурс поступила 231 работа из четырёх регионов, в финал вышли 127 изделий, — сообщает паблик «Время Саратовское».

Ольга Сергеева