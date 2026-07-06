Уборка озимых стартовала в Саратовской области

В Саратовской области стартовала уборочная кампания-2026.

К жатве подключились всё больше районов. Первые тонны озимой пшеницы вселяют оптимизм. Площадь озимого клина превышает 1,1 млн га, состояние посевов оценивается как хорошее. Планируется собрать более 2,7 млн тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства Василий Котов.

К работам привлечены 21 тыс. человек, из них 13,5 тыс. механизаторов, а также более 800 студентов Вавиловского университета. Готовность комбайнов — свыше 93%, мощность зернохранилищ — 7,3 млн тонн.

Убрано уже 1 тыс. га, намолочено 5 тыс. тонн при урожайности 25–37 ц/га — заметно выше прошлогодней (20–23 ц/га).

Первым старт дал Краснокутский район, недавно принимавший областной День поля в хозяйстве Нурлана Таспаева. В Фёдоровском районе активно работает ООО «Колос», в Дергачёвском — МТС «Краснореченское».

Аграрии настроены решительно, жаркая сухая погода благоприятствует обмолоту. Власти желают хлеборобам высоких урожаев и надёжной техники.

Ольга Сергеева