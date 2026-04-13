Названы новые имена геройски погибших в спецоперации бойцов из Саратовской области

Трагические вести продолжают поступать в муниципальные районы Саратовской области.
12 апреля официально подтвердилась гибель еще четырех земляков, выполнявших боевой долг в зоне проведения специальной военной операции.
О потере своих героев сообщают сразу три района региона.
Стало известно, что домой уже не вернутся живыми Денис Осюшкин из Озинского района, Юрий Тыртычный и Дархан Утеков — уроженцы Новоузенского района, Анастас Лазариди из Марксовского района.
В связи с невосполнимыми потерями соболезнования родственникам погибших бойцов выразил губернатор, а также главы муниципалитетов.
Власти региона обращаются к близким со словами поддержки, отмечая мужество и доблесть павших воинов.
Ольга Сергеева