Названы новые имена геройски погибших в спецоперации бойцов из Саратовской области

Трагические вести продолжают поступать в муниципальные районы Саратовской области.

12 апреля официально подтвердилась гибель еще четырех земляков, выполнявших боевой долг в зоне проведения специальной военной операции.

О потере своих героев сообщают сразу три района региона.

Стало известно, что домой уже не вернутся живыми Денис Осюшкин из Озинского района, Юрий Тыртычный и Дархан Утеков — уроженцы Новоузенского района, Анастас Лазариди из Марксовского района.

В связи с невосполнимыми потерями соболезнования родственникам погибших бойцов выразил губернатор, а также главы муниципалитетов.

Власти региона обращаются к близким со словами поддержки, отмечая мужество и доблесть павших воинов.

Ольга Сергеева