Бастрыкин заинтересовался плачевным состоянием старинной биржи в Саратове

Глава СКР взял на контроль ситуацию с разрушением старинного особняка в центре Саратова.

Александр Бастрыкин лично отреагировал на обращения жителей Саратова, которых возмутило состояние исторического здания на улице Радищева. Речь идёт об объекте культурного наследия федерального значения — он буквально рассыпается на глазах.

Очевидцы бьют тревогу: фасад бывшей биржи испещрен трещинами, декоративная облицовка осыпается кусками, а после каждого дождя внутри здания устраивают «потоп» из-за дырявой крыши. При этом капитального ремонта памятник архитектуры не видел больше десяти лет, а по планам чиновников дождаться восстановления можно только к 2027 году.

История получила широкий резонанс после публикаций в СМИ и соцсетях. В итоге региональное управление СК уже начало процессуальную проверку. В ведомстве выяснят, почему уникальное здание довели до аварийного состояния и есть ли в этом халатность ответственных лиц.

