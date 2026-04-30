Названы новые имена геройски погибших в СВО саратовцев

В ходе СВО погибли ещё 12 жителей Саратовской области.
Информацию о гибели военнослужащих распространили районные администрации.
Список погибших:
Вольский район — Николай Столяров;
Балаковский район — Сергей Пыкин, Владимир Макаров, Михаил Реппо;
Лысогорский район — Илья Лащинин;
Энгельсский район — Андрей Шляпников;
Пугачевский район — Станислав Малинский;
Балашовский район — Виктор Пименов;
Краснокутский район — Алексей Рулин;
г. Саратов — Данила Кудряшов, Денис Денисов, Евгений Костин.
Губернатор Саратовской области и главы муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших.
Специальная военная операция продолжается 5-й год. Общее число погибших на фронтах СВО властями намеренно не разглашается.
Ольга Сергеева