Названы новые имена геройски погибших в СВО саратовцев

В ходе СВО погибли ещё 12 жителей Саратовской области.

Информацию о гибели военнослужащих распространили районные администрации.

Список погибших:

Вольский район — Николай Столяров;

Балаковский район — Сергей Пыкин, Владимир Макаров, Михаил Реппо;

Лысогорский район — Илья Лащинин;

Энгельсский район — Андрей Шляпников;

Пугачевский район — Станислав Малинский;

Балашовский район — Виктор Пименов;

Краснокутский район — Алексей Рулин;

г. Саратов — Данила Кудряшов, Денис Денисов, Евгений Костин.

Губернатор Саратовской области и главы муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших.

Специальная военная операция продолжается 5-й год. Общее число погибших на фронтах СВО властями намеренно не разглашается.

Ольга Сергеева