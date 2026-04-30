Бывший прокурор Саратова Владимир Климов согласован на пост руководителя УСД региона

Владимира Климова рекомендовали на пост главы Управления Судебного департамента по Саратовской области.

Кандидатуру одобрили председатель областного суда Олег Ляпин и региональный Совет судей. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Окончательное решение о назначении примет гендиректор Судебного департамента при Верховном суде РФ Геннадий Лопатин.

Управление занимается отбором кандидатов в судьи, финансированием судов, а также ремонтом и оснащением помещений. Сейчас и. о. главы управления — Руслан Агаев.

Владимиру Климову 56 лет. С 1996 года он работал в прокуратуре: был прокурором Балтайского района, Аткарским межрайонным прокурором, прокурором Саратова. С 2015 года возглавлял Энгельсскую городскую прокуратуру, а в 2023 году стал прокурором Красноармейской межрайонной прокуратуры.

Ольга Сергеева