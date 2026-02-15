Названы новые имена погибших на фронтах СВО саратовцев

В Саратовской области простятся с тремя бойцами, погибшими в ходе СВО.

Об этом сообщили администрации муниципальных районов.

В Марксовском районе прощаются с гвардии рядовым Сергеем Чорбаджи. Он служил командиром отделения разведывательной роты и погиб при выполнении боевого задания. Траурная церемония состоится завтра в селе Каменка.

Завтра же в 13.00 пройдет прощание с Алексеем Ивановым в городе Шиханы. Информация об этом опубликована в официальных источниках администрации.

В Пугачеве простятся с Владиславом Жарких. О гибели бойца сообщил муниципалитет.

Руководство муниципалитетов выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.

Алиса Эай