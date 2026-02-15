В центре Саратова временно снизят напор холодной воды из-за ремонта

В Саратове до полуночи продлятся ремонтные работы на водопроводных сетях.

Специалисты проводят их по адресу: улица Железнодорожная, 5/9.

В связи с этим до окончания работ возможно понижение давления при подаче холодной воды у абонентов, проживающих на нескольких улицах:

— на улице Железнодорожной (на участке от улицы Вавилова до улицы Рабочей);

— на улице Рабочей (от Железнодорожной до Астраханской);

— на улице Астраханской (от Рабочей до улицы Слонова).

Коммунальные службы приносят извинения за временные неудобства и обещают восстановить штатный режим водоснабжения после завершения работ, ориентировочно к полуночи.

Ольга Сергеева