В центре Саратова временно снизят напор холодной воды из-за ремонта

В Саратове до полуночи продлятся ремонтные работы на водопроводных сетях.
Специалисты проводят их по адресу: улица Железнодорожная, 5/9.
В связи с этим до окончания работ возможно понижение давления при подаче холодной воды у абонентов, проживающих на нескольких улицах:
— на улице Железнодорожной (на участке от улицы Вавилова до улицы Рабочей);
— на улице Рабочей (от Железнодорожной до Астраханской);
— на улице Астраханской (от Рабочей до улицы Слонова).
Коммунальные службы приносят извинения за временные неудобства и обещают восстановить штатный режим водоснабжения после завершения работ, ориентировочно к полуночи.
Ольга Сергеева