Названы опасные для здоровья людей родники Саратова

В Саратове выявлены два родника с некачественной водой.

Речь идет о роднике «Богатырский», расположенном на территории лагеря «Родничок» в Ленинском районе, и роднике в деревне Юрьевка Гагаринского района. Лабораторные исследования показали, что вода в этих источниках не соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям.

Специалисты предупреждают, что употребление воды из этих родников без предварительного кипячения может представлять опасность для здоровья и привести к различным заболеваниям.

Ранее, в июне текущего года, аналогичные проблемы были обнаружены в родниках на 6-м и 11-м Динамовских проездах города.