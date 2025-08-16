В центре Саратова в субботу забил огромный коммунальный фонтан

В центре города в субботу 16 августа произошел серьезный порыв водопровода.

Как сообщают очевидцы, на пересечении улиц Чапаева и Зеленой из-под земли ударил мощный фонтан, достигающий высоты нескольких этажей.

На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что в непосредственной близости от места аварии ведутся земляные работы. Это позволяет предположить, что причиной инцидента могло стать повреждение магистрали во время строительных работ.

Это уже не первый случай коммунальных аварий в центре Саратова за последнее время, что вызывает обеспокоенность горожан состоянием городской инфраструктуры.