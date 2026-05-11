Названы самые редкие имена новорожденных в Саратовской области

Управление по делам ЗАГС Саратовской области поделилось свежей статистикой рождаемости.

На прошедшей неделе сразу несколько отделов зафиксировали пополнение в семьях.

13 свидетельств о рождении выдали в Балаковском отделе, столько же — в Октябрьском. В Энгельсе первый документ вручили родителям 13 мальчиков.

Особое внимание привлекли двойни. В Балакове на свет появились Ксения и Арсений. В Ленинском отделе зарегистрировали Егорa и Захарa.

Среди редких имён недели сотрудники ЗАГСа отметили Фёдора, Антонину, Любовь, Злату, Таисию, Анну-Викторию, Ольгу, Милу и Миру.

Ольга Сергеева