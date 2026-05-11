«Сокол» в Саратове сыграл вничью с костромским «Спартаком» в матче Первой лиги

«Сокол» сыграл вничью со «Спартаком» и завершает сезон в статусе вылетевшей команды.

Саратовский футбольный клуб «Сокол» разошёлся миром с костромским «Спартаком» в домашнем матче 33‑го тура ПАРИ Первой лиги. Встреча, прошедшая в Саратове, завершилась со счётом 1:1.

Счёт был открыт на 30‑й минуте — защитник хозяев поля Иван Чуриков вывел свою команду вперёд. Однако радость саратовцев оказалась недолгой: спустя три минуты нападающий гостей Амур Калмыков восстановил равновесие.

После этой игры «Сокол» набрал 23 очка и поднялся на 17‑е место в турнирной таблице. Несмотря на ничью, саратовский клуб досрочно потерял шансы остаться в лиге — это произошло после поражения от «Енисея» в 30‑м туре. «Спартак» (49 очков) занимает шестую строчку.

В заключительном туре сезона «Сокол» сыграет на выезде с КАМАЗом, а костромской «Спартак» в параллельном матче примет «Уфу».

Ольга Сергеева