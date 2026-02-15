Названы условия получения единого пособия в Саратовской области в 2026 году

В Саратовской области продолжается прием заявлений на единое пособие для семей с невысокими доходами. Выплата назначается на 12 месяцев и может продлеваться при повторном обращении.

Как пояснили в региональном отделении Социального фонда, ключевое условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум. В 2026 году этот порог составляет 15 909 рублей на человека в месяц.

При оценке права на выплату специалисты учитывают доходы семьи за расчетный период (12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления), а также имущественную обеспеченность и соблюдение обязательных требований (занятость, гражданство).

Среднедушевой доход рассчитывается просто: все поступления семьи за год суммируются, делятся на 12, а затем — на количество членов семьи. Если полученная сумма меньше 15 909 рублей, семья имеет право на пособие.

Однако есть и дополнительные условия. Доход каждого трудоспособного члена семьи за расчетный период должен составлять не менее 8 МРОТ (в 2026 году это 216 744 рубля). Также имущество семьи не должно превышать установленные лимиты, а заявитель и дети обязаны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России.

Алиса Эай