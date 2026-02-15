Саратовцы почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Саратове состоялась серия памятных мероприятий.

Жители города, ветераны боевых действий, представители власти и общественности, студенты и курсанты военных училищ отдали дань уважения соотечественникам, участвовавшим в военных конфликтах за рубежом. Об этом сообщает ТГ-канал «Политика и общество».

Начались мероприятия с памятного митинга в Парке Победы на Соколовой горе у мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах». К участникам митинга обратились воины-интернационалисты — Герой Советского Союза Сергей Филипченков и руководитель областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Авезниязов. Участники мероприятия почтили память соотечественников минутой молчания, после чего возложили цветы к подножию мемориала.

Затем колонна участников переместилась к памятнику «Воинам-интернационалистам» на проспекте 50-летия Октября. Здесь к присутствующим обратились ветеран Афганской войны, заместитель командира 15 бригады специального назначения, полковник в отставке Владимир Пикун и член Совета Саратовского регионального отделения организации семей погибших защитников Отечества Надежда Прохорова. Они напомнили о важности сохранения исторической памяти и воспитания молодежи на примерах мужества старших поколений.

Завершились мероприятия памятным концертом во Дворце культуры «Россия».

Мероприятия были организованы общественными организациями области при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений.

Подготовила Ольга Сергеева