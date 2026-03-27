Названы ведущие отрасли экономики Саратовской области

Промпроизводство в Саратовской области выросло на 0,5% по итогам двух месяцев.

Саратовстат опубликовал данные за январь — февраль 2026 года. Индекс промышленного производства в регионе превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 0,5%. Основной вклад в динамику внесли обрабатывающие отрасли, где рост составил 2,1%.

Наиболее впечатляющий результат продемонстрировал сектор производства машин и оборудования: объемы выпуска увеличились в 2,3 раза по сравнению с началом 2025 года.

Металлургические предприятия нарастили производство на 14,3%. В тройку лидеров также вошло производство прочих готовых изделий с приростом в 14%.

Производители кокса и нефтепродуктов добавили к прошлогодним показателям 4,1%.

