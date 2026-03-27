Саратовцам рассылают фейк о проверке полицией смартфонов на наличие мессенджеров

В саратовской полиции опровергли фейк о проверке телефонов.

ГУ МВД по Саратовской области предостерегло жителей от распространения ложной информации о действиях правоохранителей. В ведомстве сообщили, что неизвестные рассылают администраторам групп и пабликов сообщения, согласно которым полицейские якобы проверяют личные телефоны граждан на наличие мессенджеров и приложений.

«Данная информация не соответствует действительности, а распространяемая памятка является фальшивкой», — подчеркнули в главке.

Ольга Сергеева