Не наломать дров: жителям Саратовской области напомнили главные правила сбора валежника

Валежник: собери бесплатно, но не сломай себе жизнь.

Министерство природных ресурсов и экологии региона выпустило памятку для граждан, планирующих заготовку дров в лесу. И хотя сбор валежника разрешён бесплатно и круглый год, нарушение правил может обернуться штрафом или даже уголовным делом. Так что прежде чем отправляться в лес с топором и мечтой о бесплатных дровах, стоит вооружиться не только пилой, но и знанием закона. Об этом сообщает saratov.kp.ru.

Валежник — это лежащие на земле остатки стволов и сучьев, которые омертвели естественным путём: потемнела древесина, отслоилась кора, появились гниль или мох. Также это сломанные сильным ветром или снегом деревья — но только если они уже утратили признаки жизни. Главное правило звучит как заклинание: собирать можно только то, что уже лежит. Рубить, спиливать или ломать стоящие — пусть даже сухие — деревья категорически запрещено. Природа, как известно, не прощает самоуправства, а лесничий — тем более.

Список запретов внушителен. Нельзя использовать тяжёлую лесозаготовительную технику — тракторы и комбайны разрушают почву и лесной подрост. Пилить валежник можно ручной пилой, бензопилой или топором, но исключительно для благородного дела — разделки уже упавшего. Нельзя собирать древесину на лесосеках: там поваленные деревья принадлежат арендатору, а их изъятие расценивается как хищение чужого имущества. Также запрещено повреждать почву, молодые деревья и лесные культуры.

Заместитель начальника управления лесного хозяйства Иван Яшин подчеркнул: граждане вправе собирать валежник для личных нужд, но незнание закона не освобождает от ответственности. За нарушения предусмотрена административная, а при крупном ущербе — уголовная ответственность. Иными словами, бесплатный валежник может оказаться самым дорогим удовольствием в вашей жизни.

Чтобы не попасть впросак, жителям рекомендуют заранее уточнять границы участков в местном лесничестве или по телефону министерства: 8 (8452) 490-556. Так что перед походом за дровами лучше запастись не только топором, но и картой, и телефоном, и, желательно, чувством юмора — оно пригодится, когда вы будете объяснять инспектору, что это дерево уже лежало.

Ольга Сергеева