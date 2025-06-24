Не похоже на Саратов: модный уголок

Горожане продолжают находить интересные места в Саратове и делятся ими в интернет-сообществах.

Небольшая улочка между офисными зданиями запомнилась посетителям своей чистотой и интересным дизайном. К сожалению, она не напоминает исторический центр города, но переносит нас в деловую атмосферу «Москва-Сити». Выпить вкусный кофе, провести эстетичную фотосессию и изучить точный архитектурный минимализм можно недалеко от Городского парка.

Центр интереса молодёжи находится на улице Чернышевская, 60/62, между офисными зданиями «Фрегат».

Фото: соцсети