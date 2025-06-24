Плитку на Волжской снова поменяют

В Саратове на улице Волжская администрация района вновь планирует заменить плиточное покрытие.

Работы по демонтажу должны пройти летом, до 1 сентября 2025 года. Новый материал выполнен из гранита, добываемого на Южном Урале. Как полагают подрядчики, он будет более прочным и устойчивым к различного рода деформациям. Также Роман Бусаргин поручил мэрии Саратова ограничить движение тяжёлого транспорта по улице Волжская.

Новое ограничение поможет избежать нежелательного давления на новый материал и предотвратит его быстрый износ.

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