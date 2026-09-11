Не стало Людмилы Канушиной

Сегодня стало известно о кончине Людмилы Анатольевны Канушиной — руководителя Саратовской областной универсальной научной библиотеки, которую она возглавляла начиная с августа 1994 года и вплоть до сегодняшнего дня.



Её долголетняя деятельность была удостоена множества наград: Почётного знака губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле», знака отличия Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», а также медали «За вклад в развитие библиотек» от Российской библиотечной ассоциации. В 2008 году ей было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».