В регионах России исполнено свыше 1,6 млн договоров на догазификацию домовладений

В Координационном центре при Правительстве РФ состоялось заседание Федерального штаба по газификации под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев, первый заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель начальника контрольного управления Президента РФ Валентин Летуновский, председатель комитета Государственной Думы РФ по энергетике Николай Шульгинов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, представители федеральных министерств и ведомств, главы субъектов РФ.

От Саратовской области в заседании по видеоконференцсвязи приняли участие заместитель председателя Правительства Саратовской области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин, генеральный директор саратовских компаний Группы «Газпром межрегионгаз» Вячеслав Башунов.

Основной темой стала президентская программа догазификации. Всего к настоящему времени от жителей страны принято 1,97 млн заявок, большая часть переведена в договоры, 1,63 млн из которых исполнены – сети проложены к границам земельных участков граждан. К газу подключено свыше 1,2 млн домовладений. Непосредственно в 2026 г. принято 186 тыс. заявок, заключено 178 тыс. договоров, 156 тыс. договоров исполнены, выполнено 136 тыс. подключений.

Продолжается догазификация социальных объектов: заключено 1,3 тыс. договоров, более 950 исполнены, в 422 медицинских и образовательных учреждениях уже пользуются газом.

В Саратовской области с начала действия программы с жителями заключено 12,9 тыс. договоров, из них 9,9 тыс. выполнены. Мероприятия программы охватили порядка 500 населенных пунктов области. Наибольшее количество заявок поступило от жителей муниципального образования «Город Саратов», а также Энгельсского и Балаковского районов.

В регионе также действуют меры социальной поддержки, которые помогают гражданам компенсировать затраты на газификацию домовладений. Для льготных категорий предусмотрена единовременная выплата до 150 тыс. рублей на строительство газопроводов в границах земельного участка и приобретение газового оборудования. На эти же цели может быть направлен региональный материнский капитал. За получением мер поддержки необходимо обращаться в учреждения социальной защиты населения.

«Мы уверенно движемся к целевому показателю на 2026 год – плюс 250 тыс. подключений. Уверен, что во взаимодействии с федеральными властями, властями субъектов, региональными операторами газификации и независимыми газовыми компаниями данный показатель будет достигнут. В целом за все время реализации президентского социального проекта техническая возможность газификации создана для более чем 1,9 млн домовладений. Призываем жителей активнее готовить свои дома к приему сетевого ресурса, чтобы можно было встретить зиму в тепле и комфорте», — отметил Сергей Густов.

Справка

Газификация и догазификация — крупнейшие инфраструктурные проекты, которые реализуются в соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина.

В 2021 году в рамках новой модели газификации страны введен институт Единого оператора газификации (ЕОГ), которым стала структура Группы «Газпром межрегионгаз» — ООО «Газпром газификация». В прошлом году завершилась Программа развития газоснабжения и газификации регионов до 2025 года, в текущем — стартовала программа на 2026–2030 годы.

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Саратовской области ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы построено 56 км межпоселковых газопроводов высокого давления. Благодаря этому на сетевой газ переведено более 600 домовладений, еще для более чем 200 домовладений создана техническая возможность подключения. Кроме того, завершено проектирование 34 межпоселковых и 29 внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью около 300 км.

В уже газифицированных населенных пунктах действует президентская программа догазификации — подведение газа до границ земельных участков без привлечения средств граждан. Она носит бессрочный характер, также распространяется на медицинские, образовательные учреждения и домовладения в садоводствах газифицированных населенных пунктов.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»