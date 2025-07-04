Неделя правовой поддержки семьям пройдет в Саратовской области

С 7 по 13 июля 2025 года по всей России, включая Саратовскую область, состоится Неделя правовой поддержки, посвященная защите интересов семьи. Акция приурочена ко Дню семьи, любви и верности, отмечаемому в честь святых Петра и Февронии Муромских.

В регионе различные органы власти, организации и учреждения проведут консультационные и просветительские мероприятия. Их главная цель – защита прав и интересов семей, родителей, детей, а также лиц, находящихся под опекой или попечительством, участников специальной военной операции и их близких.

Жителям области будут доступны пункты бесплатных юридических консультаций, а также разнообразные мероприятия для повышения правовой грамотности, в том числе занятия для несовершеннолетних об их основных правах и обязанностях. В программе значатся личные приемы граждан, работа горячих телефонных линий, лекции, викторины, круглые столы, тренинги, конкурсы, беседы, выставки, деловые игры и распространение информационных материалов.

В организации и проведении Недели примут участие Управление Минюста России по Саратовской области, ГУ МВД России по региону, управление по делам ЗАГС, региональные министерства труда и социальной защиты, образования, уполномоченные по правам человека и по правам ребенка, органы местного самоуправления, нотариусы и адвокаты, юридические клиники и другие структуры.

Особое мероприятие запланировано на 9 июля. С 10:00 до 13:00 в саратовском филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» (ул. Киселева, д. 30/34) сотрудники территориального органа юстиции, ЗАГС, судебный пристав, адвокаты, нотариусы и представители СРО ООО «Ассоциация юристов» будут оказывать бесплатную юридическую помощь.

Полный перечень всех запланированных на Неделю правовой поддержки мероприятий размещен в разделе «Правовая информация» на официальном сайте Управления Минюста России по Саратовской области, а также на сайтах других участвующих ведомств и организаций региона.