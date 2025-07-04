Панков призвал районы активней участвовать федеральных конкурсах по благоустройству

На региональной неделе депутат Госдумы Николай Панков работал в Пугачёве. В своем телеграм-канале «Пара слоV» он рассказал, что в городе продолжаются работы по благоустройству Революционного проспекта.

«Это стало возможным благодаря участию в конкурсе по созданию комфортной городской среды. Проект «Водосвет в окне: реновация Революционного проспекта и улицы Бубенца» стал победителем и получил федеральное финансирование. Вместе с жителями следим за сроками и качеством работ.

Здесь появится плоскостной фонтан, детская площадка и арт-объекты. Также отремонтируют пешеходные дорожки, установят освещение, скамейки и остановочные павильоны.

Напомню, что Революционную в рамках федерального конкурса благоустраивают поэтапно. Несколько лет подряд Пугачев становится победителем и привлекает финансирование. Отмечу, что все решения принимаются на основании мнения жителей.

Участие в таких федеральных конкурсах – это возможность для развития. Считаю, что важно использовать положительный опыт и готовить больше заявок от нашей области. Те районы, которые используют эти механизмы, становятся более привлекательными для молодежи. В том числе для молодых специалистов – врачей и учителей», — подчеркнул Николай Панков.