Неделя правовой помощи пройдет в Саратовской области

С 7 по 13 июля на территории области пройдут мероприятия в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи.

Событие приурочено ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, который отмечается как День семьи, любви и верности.

В рамках Недели правовой помощи пройдут мероприятия консультационного и просветительского характера, направленные на защиту прав и интересов семьи, родителей, детей, а также участников специальной военной операции и членов их семей.

✔️Бесплатные юридические консультации

✔️Личные приемы граждан

✔️Горячие телефонные линии

✔️Лекции, викторины и круглые столы

✔️Тренинги, конкурсы и деловые игры

✔️Распространение информационных материалов

📌 Участие в мероприятиях примут различные органы власти и организации, а также региональные уполномоченные по правам человека и правам ребенка.

🔍 Общий список мероприятий будет размещен на сайте Управления Минюста России по Саратовской области в разделе «Правовая информация» и на сайтах других органов и учреждений региона.