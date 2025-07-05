Идет подготовка к празднованию юбилея Саратовской Соборной мечети

В Саратове продолжается работа по подготовке к празднованию 20-летия со дня торжественного открытия воссозданной Саратовской Соборной мечети.

А уже в следующем 2026 году мусульмане областного центра отметят 190-летие Саратовской Соборной мечети.

В эти дни производится капитальный ремонт двух входных групп парадного входа в Соборную мечеть: монтаж теплых водяных полов с заменой напольной плитки, ремонт входных дверей и покраска стен.

Как сообщили в администрации Саратовской Соборной мечети, ранее в рамках комплексной подготовки здания к юбилейным мероприятиям был проведен ряд работ. Культовое сооружение приобрело новый вид после замены всех куполов, косметического ремонта минарета и установки подсветки фасада здания. Внутри здания также произошли изменения – был произведен капитальный ремонт второго этажа (замена полового покрытия мужского молельного зала, косметический ремонт стен и основного купола с нанесением узоров с внутренней части, замена потолка и модернизация системы отопления), полная замена коврового покрытия в мужском и женском молельных залах. Также произведен косметический ремонт стен зала и основного входа в женский молельный зал, замена радиаторов отопления, установка новой мебели в зале и на входе.

Кроме этого, закончен капитальный ремонт в мужской тахаратной комнате, произведены масштабные работы по оптимизации котельной. Проводились работы по восстановлению цокольной части и продолжаются работы по обновлению забора здания мечети.

Напомним, торжественное открытие воссозданной Саратовской Соборной мечети состоялось 21 сентября 2005 года. Открытие каменной Соборной мечети в г.Саратове произошло в 1836 году.

Об этом информирует пресс-служба ДУМСО.