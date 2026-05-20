Нейрохирург Чехонацкий: слабость в руке или ноге может сигналить об опухоли мозга

Слабость в руке или ноге порой являются сигналами наличия опухоли мозга.
Доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой нейрохирургии СГМУ им. Разумовского Андрей Чехонацкий на брифинге в пресс-центре «Комсомольской правды» перечислил тревожные признаки, которые нельзя игнорировать.
По словам специалиста, слабость в конечности не всегда говорит об инсульте — такой симптом может указывать и на опухоль. Причём характер нарушений зависит от локализации новообразования:
покачивание — возможна опухоль задней черепной ямки;
потеря обоняния — передней черепной ямки;
плохая подвижность руки и ноги с одной стороны — полушарная опухоль.
Чехонацкий подчеркнул: при подобных симптомах важно не откладывать обследование. В первую очередь необходима компьютерная томография. В Саратове доступно много томографов, а диагностика позволяет быстро отличить опухоль от сосудистых нарушений или другой патологии.
Полную версию брифинга смотрите в группе ВК по ссылке.
Ольга Сергеева