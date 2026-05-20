В Саратове дали старт XXXIX Собиновскому фестивалю

На Новой сцене театра оперы и балета 20 мая торжественно открылся XXXIX Международный Собиновский музыкальный фестиваль.

Он по праву считается одним из главных культурных событий региона, являясь не только его визитной карточкой.

— Собиновский фестиваль — это наша живая традиция. Наша задача — вдохнуть в него дыхание времени, — подчеркнула Наталия Щелканова.

Программу открыла Праздничная увертюра Дмитрия Шостаковича. О том, что будет в программе фестиваля — читайте в наших дальнейших новостях.

Ольга Сергеева