Непобедимые: как пережить травму и продолжить жить полноценно

В рамках проекта «Непобедимые: поддержка инвалидов СВО» команда Фонда «Ты не один» провела встречу с семьями ветеранов СВО, получивших ранения и инвалидность, а также со специалистами социальных учреждений и волонтёров Ровенского района.

На личных примерах авторы проекта поделились информацией о том, какие средства реабилитации доступны людям с инвалидностью, как семье помочь близкому человеку справиться с новым статусом и жить полноценно.

Активисты представили обзор полезных приспособлений для незрячих и маломобильных людей, которые можно использовать в быту, помогая, в том числе, и пожилым родственникам.

«Живое общение с теми, кто, несмотря на внешние трудности, реализовал свой потенциал, и теперь помогает участникам специальной военной операции, никого не оставило равнодушными. Рада, что именно в Ровном состоялась такая встреча», — поделилась отзывом о мероприятии Мария Свистунова, заместитель главы Ровенского района по социальной сфере.

Сам проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и входит в ТОП лучших тематических проектов в нашей стране.