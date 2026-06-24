Председатель Облдумы призвал депутатов не жаловаться на ситуацию с топливом и потерпеть

Ситуация с топливом в Саратовской области непростая.

На заседании Саратовской областной Думы, состоявшемся 24 июня 2026 года, председатель Алексей Антонов («Единая Россия») поднял вопрос о повышенном спросе на бензин и дизельное топливо в регионе. Он отметил, что объем покупок вырос на 40-70%, что также наблюдается в других субъектах Российской Федерации. В связи с этим, в 51 регионе введены ограничения на отпуск топлива.

Антонов призвал жителей региона поддерживать друг друга, приведя в пример ситуацию в Крыму, где люди не жалуются на трудности. Он подчеркнул важность единства и стабильности внутри страны, заявив, что любые попытки дестабилизации не должны сбивать общество с пути.

В настоящее время Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Саратовской области активно изучает работу предприятий нефтеперерабатывающего комплекса. Это расследование инициировано по запросам депутатов регионального парламента, и его цель — выяснить, есть ли попытки воспользоваться текущей ситуацией для наживы на гражданах. В случае выявления подобных фактов виновные будут привлечены к ответственности.

Алексей Антонов сообщил, что оперативным штабом принято решение о лимите отпуска топлива — 30 литров на одно транспортное средство. При этом нет ограничений на то, куда именно наливать топливо — в канистру или в бак автомобиля. Эта мера была введена как вынужденная, чтобы пресечь спекуляции и снизить ажиотаж на рынке.

Ольга Сергеева