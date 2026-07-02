Несколько самолетов не смогли вовремя улететь из Саратова в атаку БПЛА

В аэропорту «Гагарин» сняли режим ограничений после угрозы атаки дронов.

Сегодня в саратовском аэропорту «Гагарин» отменен режим «Ковер», который действовал на протяжении пяти с половиной часов. Ограничения были введены сегодня ночью по сигналу об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом ночью предупредил губернатор Роман Бусаргин.

Введение режима привело к продолжительным задержкам множества рейсов. В частности, отложены вылеты в Москву, Анталью и Калининград, также сдвинулось время прибытия столичных самолетов.

По данным Росавиации, в настоящее время все ограничения на прием и отправку воздушных судов сняты. Меры безопасности были предприняты для защиты пассажиров и обеспечения безопасного функционирования аэропорта.

Ольга Сергеева