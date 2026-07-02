В Саратовской области лук подорожал, а соль подешевела

В Саратовской области резко подорожал лук за июнь.

Саратовстат опубликовал еженедельный мониторинг потребительских цен в регионе. За прошедшую неделю больше всего выросла стоимость репчатого лука — на 6,7%.

Значительно прибавили в цене и другие овощи из так называемого «борщевого набора»:

Картофель: +4,7%;

Морковь: +4%;

Белокочанная капуста: +3%;

Свекла: +2,1%.

Среди других категорий товаров рост показали охлажденные и мороженые куры (+2%) и детские фруктово-ягодные консервы (+2%).

При этом некоторые продукты подешевели. Соль стала доступнее на 1,3%. Менее чем на процент снизились цены на помидоры, пшено, гречневую крупу, сметану и полукопченую колбасу.

Цены на ряд социально значимых товаров остались стабильными. Стоимость не изменилась у говядины, баранины, овощных детских консервов, хлеба и молока.

Ольга Сергеева