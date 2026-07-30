Нетрезвого водителя BMW оштрафовали на 100 тысяч за толчок сотрудника ДПС

Житель Красного Кута оштрафован за нападение на полицейского.

В Саратовской области вынесен приговор 45-летнему жителю Красного Кута. Как сообщили в региональной прокуратуре, мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Установлено, что в ночь с 14 на 15 мая нетрезвый водитель на автомобиле BMW проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке. После непродолжительного преследования машину удалось остановить.

Желая избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, мужчина нецензурно высказался в адрес полицейского, а затем ударил его обеими руками в грудь.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Ольга Сергеева