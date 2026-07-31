В центре Саратова сегодня ожидается масштабное отключение холодной воды

В центре Саратова объявлено масштабное отключение воды.

МУПП «Саратовводоканал» предупреждает жителей центральной части города о плановых работах на водопроводных сетях.

Коммунальщики заменят изношенные трубы на пересечении улицы Советской и Мирного переулка, а также проведут подготовку сетей к осенне-зимнему периоду.

Ограничение холодного водоснабжения вводится с 1:00 пятницы 31 июля. Адреса отключения воды — по ссылке.

У абонентов прилегающих территорий возможно снижение давления холодной воды. Завершить работы планируется 1 августа в 11:00, после чего начнётся заполнение водовода.

В «Саратовводоканале» предупреждают: из-за обширной зоны отключения вода начнёт поступать потребителям не ранее чем через 9 часов после начала заполнения. Полное восстановление гидравлического режима займёт до 48 часов.

Горожан призывают заблаговременно запастись водой — это поможет снизить нагрузку на систему.

Ольга Сергеева