Невролога из Саратова обязали компенсировать обучение на бюджете из-за переезда в Москву

Бывшая студентка саратовского вуза уехала в Москву и заплатит 700 тысяч за расторжение целевого договора.

Ленинский районный суд Саратова взыскал компенсацию с экс-ординаторки, которая нарушила договор о целевом обучении. В 2022 году девушка заключила соглашение с городской поликлиникой № 2: медучреждение оплачивало её обучение по специальности «неврология» в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, а она обязалась отработать три года в Саратове. Однако в 2024-м, окончив ординатуру, вместо поликлиники она уехала в Москву и устроилась в частную клинику.

Вуз потребовал вернуть 923 тысячи рублей (стоимость обучения + штраф). Добровольно выпускница не заплатила, и академия обратилась в суд. Судья снизил сумму до 700 тысяч, учтя, что, несмотря на нарушение договора, девушка работает по специальности и помогает пациентам. Апелляция оставила решение в силе.

Ольга Сергеева