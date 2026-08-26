В Саратове в массовой аварии на улице Соколовой пострадала женщина

Утром 26 августа в Кировском районе на перекрёстке улиц Соколовой и Хвалынской произошло столкновение трёх легковых автомобилей.

По данным городской Госавтоинспекции, авария случилась в 9:05 у дома № 261.

В ДТП участвовали две «Лады Гранты» (водители 53 и 28 лет) и «Лада Веста» под управлением 35-летнего мужчины.

В результате удара пострадала 60-летняя пассажирка одной из «Грант» — её госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

Ольга Сергеева