Независимые гарантии для участников закупок Саратовской области стали доступнее

Региональная гарантийная организация – АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области» — предоставляет независимые гарантии для участников закупок, зарегистрированных на территории Саратовской области. Такая мера поддержки поможет максимально широкому кругу предпринимателей заключать контракты по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Независимая гарантия является обязательной для участия в тендерах на проведение работ или закупку продукции, а также для заключения контракта (договора) по результатам проведенных торгов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Компании Саратовской области, участвующие в государственных и муниципальных закупках, а также коммерческих закупках, могут получить независимую гарантию на сумму до 25 млн. рублей. Сумма контракта при этом не должна превышать 50 млн. рублей. Срок полного рассмотрения заявки составляет не более 5 дней.

Напомним, АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области» с начала 2022 года включен Минфином России в перечень из 13 региональных гарантийных организаций, удовлетворяющих требованиям, установленным пунктом 3 части 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Деятельность АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области» осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и направлена на повышение доступности субъектов МСП к заемному финансированию, а теперь и к участию в закупочной деятельности.

Подробная информация на сайте www.saratovgarantfond.ru или по телефонам (8452) 75-34-15, 57-60-10. Очные консультации проходят по адресу г. Саратов ул. Краевая д.85 лит. А оф.305.