Под Саратовом прекратили поиски пропавшего девятиклассника

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Новости Саратова
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Пропавший в Аткарске Кирилл Ляпин найден. Напомним, родные и неравнодушные люди искали его пять дней подряд.

«Жив и здоров!» — сообщает администрация Аткарского района.

Где он был все это время, не уточняется.