Минздрав: Ни один саратовец не заболел из-за пожара на мусорном полигоне

Жители Саратова и Энгельса массово жаловались в соцсетях на запах, першение в горле, удушье и кашель из-за возгораний на мусорных полигонах.

Однако, по словам министра здравоохранения Владимира Дудакова, за медицинской помощью с этими симптомами никто не обращался.

На брифинге глава ведомства подчеркнул, что ситуация была на контроле: Роспотребнадзор действительно фиксировал превышение вредных веществ в воздухе, но всплеска обращений и роста заболеваемости не зафиксировано.

«Мы внимательно отнеслись к ситуации», — добавил министр.

Отметим, что часто последствия от негативного воздействия окружающей среды на здоровье наступают не сразу, а через некоторое время.

Ольга Сергеева