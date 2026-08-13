В Саратовской области на ремонт домов после атак БПЛА направят почти 25 млн рублей

Саратовская область направит почти 25 млн рублей на ремонт многоквартирных домов, пострадавших от атак беспилотников.

Соответствующее постановление правительства региона опубликовано 13 августа.

Согласно документу, Саратов получит более 23,8 млн рублей, Энгельсский городской округ — около 1,1 млн рублей. Средства выделены из резервного фонда на восстановительные работы общего имущества, оконных и балконных блоков.

Напомним, 2 августа в результате атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе была повреждена гражданская инфраструктура, погибли два человека, ещё несколько пострадали. Ранее, 16 июля, атака также затронула регион — тогда помощь потребовалась пятерым жителям.

Ольга Сергеева