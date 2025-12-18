Николай Панков: Госдума решает проблему нехватки специалистов в районах

Госдума продолжает работу для решения проблемы нехватки специалистов в районах.

Сегодня единогласно принят новый закон. Он расширяет перечень заказчиков целевого обучения за счёт бюджета. В том числе, направлять «целевиков» в вузы смогут сельхозтоваропроизводители.

Это очень актуально для нашей области, где много крестьянско-фермерских хозяйств. И предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию — в Пугачёвском, Ивантеевском, Хвалынском и других районах. Есть и профильный вуз, готовящий специалистов для сельского хозяйства.

Новый закон даёт возможность обеспечить наших аграриев профессиональными кадрами. А молодёжь не будет уезжать из районов. Получив востребованную профессию и работу с достойной зарплатой.