Саратовским чиновникам запретили собираться на новогодние корпоративы

Губернатор Саратовской области обратился к зампредам, министрам, руководителям структурных подразделений и главам районов накануне Нового года.

«Новогодние корпоративные мероприятия. Позиция по ним также не изменилась — в текущей ситуации они, как минимум, неуместны и должны быть исключены. Потратьте это время на взаимодействие с нашими волонтерскими организациями, которые помогают собирать гуманитарную помощь, или встретьтесь с участниками СВО или их близкими для решения каких-либо вопросов», — заявил Роман Бусаргин. Его обращение цитирует пресс-служба областного правительства.

К нарушителям запрета, судя по опыту предыдущих лет, будут применяться самые жесткие меры — вплоть до уольнения.

Ольга Сергеева