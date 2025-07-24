Николай Панков: О состоянии почтовых отделений в районах

Состояние почтовых отделений часто заботит людей в малых городах и селах.

Во время региональной недели об этом говорили и с жителями карьера МВД в Пугачеве.

Несколько лет назад удалось сохранить это отделение от закрытия. Сейчас помещению требуется ремонт.

Важно создать условия труда для сотрудников и комфорт для посетителей. Этот вопрос взял на личный контроль. Много и других вопросов рассматривали с пугачевцами — работа Облводоресурса, фонда капремонта, благоустройство микрорайона.

Весенняя сессия в Госдуме завершилась. Как отметил спикер Вячеслав Володин, у политиков отпусков не бывает. Этот период позволит чаще работать в избирательном округе. Вместе с жителями будем работать над решением совместных задач.

Напомню, ранее совместно с руководством Почты России удалось отремонтировать 73 почтовых отделения в области. Также добились индексации зарплат работникам.