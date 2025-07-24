Саратовцам вновь прогнозируют грозу в вечернее время

По данным Гидрометцентра, с 24 на 25 июля в Саратове переменная облачность. Кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура ночью +17…+19°, днем +27…+29°.