Николай Панков: Почему контейнерные площадки завалены мусором?

Много жалоб от жителей Балаково, Вольска и Волжского района Саратова. На неисполнение обязанностей «Ситиматиком». Люди оплачивают им денежные средства за услугу в полном объёме. А контейнерные площадки завалены мусором.

Недавно регоператор самовольно завысил количество жильцов в домовладениях. До этого были «мертвые души» в платёжках.

Отказ вывозить растительный мусор в рамках тарифа.

Не вывозится мусор из СНТ и даже не оборудованы контейнерные площадки. Получается, дачники платят дважды. Сначала регоператору, а потом нанимают частную фирму.

Обращусь в прокуратуру по поводу ситуации в Вольске, Балаково и Волжском районе Саратова. Непонятно, почему люди должны постоянно бороться за оплаченную ими услугу. Они сами напоминают, что пора вывозить баки. Сами уточняют данные, стоя в очередях в абонентских центрах. Возможно, регоператор тогда не нужен. И стоит вернуться к практике, когда мусор вывозят городские службы.