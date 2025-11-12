Центр развития Саратовской агломерации причислили к организациям, «проедающим» бюджетные миллионы

Представители экспертного сообщества и депутаты обсудили доклад Счетной палаты о деятельности ГКУ «Центр развития Саратовской агломерации и индустриальных парков».

Политолог, член региональной Общественной палаты Иван Бирюлин отметил, что практика создания подобных координационных структур характерна для большинства российских агломераций, однако ключевым вопросом является эффект от их работы.

«Центр развития Саратовской агломерации не является чем-то особенным и уж тем более местным изобретением. Однако как он функционирует и какую пользу приносит агломерации, вопрос другого порядка, — отметил Бирюлин. — В любом случае, ведомство подотчетно областному Правительству, которое должно принять решение о необходимости его проверки и оптимизации расходов», — заключил политолог.

Более детально к бюджетной стороне вопроса подошел депутат Саратовской областной Думы Алексей Кольцов. Он обратил внимание, что на содержание центра ежегодно тратятся серьезные средства, а штатная структура «состоит фактически из одних руководителей».

«Четких задач и критериев оценки работы ведомства мы так и не увидели, зато отметили ежемесячное начисление премий. Без ответа остался вопрос: «За что?». С 2023 года расходы центра составили 34,4 млн рублей, а на 2026 год учреждение запросило еще 14,4 млн. Что особенно удручает — со стороны руководства фонда отсутствует должная реакция на предыдущие замечания. Задача Правительства области совместно с депутатским корпусом Думы — нацелить Центр развития Саратовской агломерации на конкретный результат и сделать его работу прозрачной и эффективной», — считает депутат.

Прозвучавшая в стенах областной Думы критика, как отмечают наблюдатели, укладывается в рамки парламентского контроля и работы над повышением эффективности использования финансов. Это особенно актуально накануне принятия бюджета на 2026-2028 годы.

«Речь идет о совместной работе над очевидными проблемами, — считает политолог, член Общественного совета при облдуме Михаил Шмырев. — Идет сложный процесс формирования регионального бюджета, рассматриваются пути повышения эффективности использования финансовых ресурсов. Оптимизация расходных статей — объективная необходимость».

По его мнению, депутаты подняли серьезную проблему, на которую следует обратить внимание: существование избыточных структур с неопределенными и дублирующими министерские функциями.

«Оценить эффективность таких структур затруднительно. И они в большом количестве «проедают» бюджетные миллионы. Содержание учреждений, выродившихся в синекуры – непозволительная роскошь для регионального бюджета», — подытожил эксперт.

Напомним, по инициативе председателя облдумы Алексея Антонова выводы Счетной палаты по итогам проверки деятельности Центра были озвучены на площадке регионального заксобрания. Заключение аудиторов с вопросом о целесообразности существования Центра развития Саратовской агломерации и индустриальных парков в текущем формате депутаты направят Правительству области.